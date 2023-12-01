Зоря програла на виїзді Генту з рахунком 4:1. Єдиний гол в матчі гравцям українського клубу вдалося забити незадовго до кінця поєдинку.

Детальніше Ганебний виліт з єврокубків: Зоря розгромно поступилась Генту – відео голів

Третій гол у ворота Зорі забив Гіфт Орбан. А до взяття воріт призвела невдала гра захисників Зорі, які як дали можливість Фадіга прийняти м'яч на фланзі, так і зробити навіс до штрафного майданчика. А вже там ніким не прикритий Орбан зумів зупинити м'яч та після цього пробити майже у кут воріт.

Цей гол не залишився поза увагою УЄФА. І він претендує на перемогу номінації гол туру в Лізі конференцій.

Відео голу Обрана у ворота Зорі в Лізі конференцій