Украинский футболист СИКа Денис Олийнык отметился голом в матче Кубка Финляндии против АК Оулу (1:0). Этот мяч стал победным для команды Олийныка.

АК Оулу – СИК 0:1

Гол: Олийнык, 16

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Гол Олийныка также стал первым в официальных встречах этого сезона, ведь это и была дебютная игра года для СИКа.

Предварительный этап матчей Кубка Финляндии проходит в групповом формате. Команда украинца проведет еще как минимум две игры.

Видео гола Олийныка

Что известно о Денисе Олийныке

Для Дениса Олийныка этот гол стал первым за почти пять месяцев в составе финского коллектива. Последний раз он забивал еще 12 сентября в поединке Вейккауслиги.

За СИК полузащитник выступает с лета 2018 года. С тех пор он провел за клуб 69 матчей, записав в свой актив 17 голов и три асиста. Контракт между сторонами рассчитан до декабря этого года. Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 150 тысяч евро.