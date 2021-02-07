Гол українця Олійника приніс СІКу перемогу в матчі Кубка Фінляндії: відео
Український футболіст СІКа Денис Олійник відзначився голом в матчі Кубка Фінляндії проти АК Оулу (1:0). Цей м'яч став переможним для команди Олійника.
Джерело:24 канал
АК Оулу – СІК 0:1
Гол: Олійник, 16
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Гол Олійника також став першим в офіційних зустрічах цього сезону, адже це і була дебютна гра року для СІКа.
Попередній етап матчів Кубка Фінляндії проходить в груповому форматі. Команда українця проведе ще, як мінімум, дві гри.
Відео голу Олійника
Що відомо про Дениса Олійника
Для Дениса Олійника цей гол став першим за майже п'ять місяців в складі фінського колективу. Останній раз він забивав ще 12 вересня в поєдинку Вейккауслігі.
За СІК півзахисник виступає з літа 2018 року. З тих пір він провів за клуб 69 матчів, записавши в свій актив 17 голів і три асисти. Контракт між сторонами розрахований до грудня цього року. Transfermarkt оцінює 33-річного гравця в 150 тисяч євро.
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