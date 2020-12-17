Гол украинца Макаренко принес победу его команде в чемпионате Бельгии: видео
Украинский полузащитник Евгений Макаренко помог бельгийскому Кортрейку победить в матче чемпионата против Стандарда.
Макаренко отметился забитым голом на 39-й минуте встречи, сообщает 24 канал.
Его команда получила право на угловой. Подавать стандарт пошел Селемани. Подача была довольно точной – как раз туда, куда и вбежал Макаренко. Украинец нанес прицельный удар головой, отправив мяч за линии ворот соперника.
Таким образом счет на табло стал 2:0. Однако во втором тайме Стандарду удалось один гол забить. И все же игроки Кортрейка удержали победный результат.
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Благодаря этой победе Кортрейк закрепился внутри турнирной таблицы, разместившись на 9-м месте.
Для Макаренко этот гол стал вторым за Кортрейк. И во второй раз его точный удар приносит победу команде. В предыдущий раз он забил в ворота Мелехена.
Видео гола Макаренко
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