Гол українця Макаренка приніс перемогу його команді в чемпіонаті Бельгії: відео
Український півзахисник Євген Макаренко допоміг бельгійському Кортрейку перемогти в матчі чемпіонату проти Стандарда.
Макаренко відзначився забитим голом на 39-й хвилині зустрічі, повідомляє 24 канал.
Його команда отримала право на кутовий. Подавати стандарт пішов Селемані. Подача була доволі точною – якраз туди, куди й вбіг Макаренко. Українець завдав прицільний удар головою, відправивши м'яч за лінії воріт суперника.
Таким чином рахунок на табло став 2:0. Однак у другому таймі Стандарду вдалося один гол забити. Та все ж гравці Кортрейка втримали переможний результат.
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Завдяки цій перемозі Кортрейк закріпився всередині турнірної таблиці, розмістившись на 9-у місці.
Для Макаренка цей гол став другим за Кортрейк. І вдруге його точний удар приносить перемогу команді. Попереднього разу він забив у ворота Мелехена.
Відео голу Макаренка
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