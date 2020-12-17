Український півзахисник Євген Макаренко допоміг бельгійському Кортрейку перемогти в матчі чемпіонату проти Стандарда.

Макаренко відзначився забитим голом на 39-й хвилині зустрічі, повідомляє 24 канал.

Його команда отримала право на кутовий. Подавати стандарт пішов Селемані. Подача була доволі точною – якраз туди, куди й вбіг Макаренко. Українець завдав прицільний удар головою, відправивши м'яч за лінії воріт суперника.

Таким чином рахунок на табло став 2:0. Однак у другому таймі Стандарду вдалося один гол забити. Та все ж гравці Кортрейка втримали переможний результат.

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Завдяки цій перемозі Кортрейк закріпився всередині турнірної таблиці, розмістившись на 9-у місці.

Для Макаренка цей гол став другим за Кортрейк. І вдруге його точний удар приносить перемогу команді. Попереднього разу він забив у ворота Мелехена.

Відео голу Макаренка