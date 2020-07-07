"Кайсеріспор" українського футболіста Артема Кравця сенсаційно обіграв "Бешикташ" в рамках 30-го туру чемпіонату Туреччини.

Українець вийшов у стартовому складі і забив третій гол своєї команди на 86-й хвилині матчу, а ще через хвилину Артем був замінений, пише 24 канал.

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Відео голу Кравця

86' Kravets

Kayserispor 3-1 Beşiktaş



Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasını takip ediniz. pic.twitter.com/0uHCAJoA3S — @goalforza'yı takip ediniz. (@canligol_tv) July 6, 2020

Кравець та "Кайсеріспор"

Це вже 6-й гол українця в 17 матчах чемпіонату. Також на його рахунку 1 асист.

Завдяки цій перемозі Кайсеріспор набрав 31 очко і покинув зону вильоту, у Бешикташа залишилося 50 залікових пунктів і 5-та сходинка у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.