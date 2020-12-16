Гол украинца Качарабы помог европейском клубу прервать безвыигрышную серию: видео
Защитник Либерецкого Слована Тарас Качараба отметился голом в 12-м туре чемпионата Чехии против Опавы.
Клуб из Либереца одержал победу – 2:0. Второй гол команды на 39-й минуте забил украинский защитник Тарас Качараба, пишет 24 канал.
Первый гол был забит с пенальти еще на второй минуте, отличился Рабушиц.
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Что известно о Качарабе
Для Тараса это уже третий гол в 15 играх этого сезона. Команда набрала 17 очков после 11 туров и занимает восьмое место. От лидирующей Славии отставание составляет 12 баллов. Опава с шестью пунктами занимает последнее место.
За карьеру он играл за Говерлу и Звезду из Кропивницкого. Является воспитанником УФК Львов, но в 16 лет перешел в Шахтер. За первую команду "горняков" он так и не сыграл.
Видео гола Качараба
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