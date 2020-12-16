Захисник Ліберецького Слована Тарас Качараба відзначився голом у 12-му турі чемпіонату Чехії проти Опави.

Клуб з Лібереця здобув перемогу – 2:0. Другий гол команди на 39-й хвилині забив український захисник Тарас Качараба, пише 24 канал.

Перший гол був забитий з пенальті ще на другій хвилині, відзначився Рабушіц.

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Що відомо про Качараби

Для Тараса це вже третій гол у 15 іграх цього сезону. Команда набрала 17 очок після 11 турів і займає восьме місце. Від лідируючої Славії відставання становить 12 балів. Опава з шістьма пунктами посідає останнє місце.

За кар'єру він грав за Говерлу і Зірку з Кропивницького. Є вихованцем УФК Львів, але в 16 років перейшов у Шахтар. За першу команду "гірників" він так і не зіграв.

Відео голу Качараби