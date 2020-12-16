Гол українця Качараби допоміг європейському клубу перервати безвиграшну серію: відео
Захисник Ліберецького Слована Тарас Качараба відзначився голом у 12-му турі чемпіонату Чехії проти Опави.
Клуб з Лібереця здобув перемогу – 2:0. Другий гол команди на 39-й хвилині забив український захисник Тарас Качараба, пише 24 канал.
Перший гол був забитий з пенальті ще на другій хвилині, відзначився Рабушіц.
Дивіться також Качараба підвів команду: як українець отримав дві жовті картки за декілька хвилин – відео
Що відомо про Качараби
Для Тараса це вже третій гол у 15 іграх цього сезону. Команда набрала 17 очок після 11 турів і займає восьме місце. Від лідируючої Славії відставання становить 12 балів. Опава з шістьма пунктами посідає останнє місце.
За кар'єру він грав за Говерлу і Зірку з Кропивницького. Є вихованцем УФК Львів, але в 16 років перейшов у Шахтар. За першу команду "гірників" він так і не зіграв.
Відео голу Качараби
Поділитися новиною
-
Роналду переходить у бокс? Зірковий Головкін став тренером футболіста – відео16 грудня 2020 , 20:06
-
Українці вибороли золото та срібло на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики11 грудня 2020 , 19:28
-
Помилкове рішення: ексгравець збірної України шкодує про переїзд у Росію перед Євро-201612 грудня 2020 , 12:48