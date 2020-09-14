Гол украинца Юсова принес победу команде на последних секундах: видео
Украинский нападающий "Ислочи" Дмитрий Юсов забил победный гол команды в матче 23-го тура чемпионата Беларуси против "Белшины" (3:2).
Юсов отметился мячом в компенсированное время, установив окончательный счет во встрече, пишет 24 канал.
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Видео гола Юсова (на 7:28)
- Для Юсова этот гол стал четвертым в семи матчах за Ислочь. Форвард присоединился к белорусской команде из "Торпедо-БелАЗа" в начале июля. В Украине Дмитрий выступал за "Металлург" Запорожья.
- "Ислочь" идет на 4-м месте Высшей лиги, уступая лидеру чемпионата солигорскому "Шахтеру" восемь очков.
- Напомним, что клуб из Солигорска на прошлой неделе возглавил Роман Григорчук. На посту главного тренера "Шахтера" он сменил Юрия Вернидуба.
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