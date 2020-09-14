Гол українця Юсова приніс перемогу команді на останніх секундах: відео
Український нападник "Іслочі" Дмитро Юсов забив переможний гол команди в матчі 23-го туру чемпіонату Білорусі проти "Белшини" (3:2).
Юсов відзначився м'ячем у компенсований час, встановивши остаточний рахунок у зустрічі, пише 24 канал.
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- Відео голу Юсова (на 7:28)
- Для Юсова цей гол став четвертим в семи матчах за Іслочь. Форвард приєднався до білоруської команди з "Торпедо-БелАЗа" на початку липня. В Україні Дмитро виступав за "Металург" Запоріжжя.
- "Іслочь" йде на 4-му місці Вищої ліги, поступаючись лідеру чемпіонату солігорському "Шахтарю" вісім очок.
- Нагадаємо, що клуб з Солігорська минулого тижня очолив Роман Григорчук. На посту головного тренера "Шахтаря" він змінив Юрія Вернидуба.
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