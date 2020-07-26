Український півзахисник "Славії-Мозир" Максим Слюсар дуже добре провів останні хвилини зустрічі та врятував для своєї команди нічию. Він впевнено реалізував 11-метровий удар.

У рамках 19 туру чемпіонату Білорусі брестський "Рух" приймав "Славію-Мозир" українця Слюсара, пише 24 канал.

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Рятівний удар

До 85-ї хвилини зустрічі рахунок у матчі був не на користь команди українця.

"Рух" впевнено перемагав свого суперника – 3:1. Але з таким результатом не було згодні гості. На 87-й хвилині вони скоротили відставання до одного голу.

А вже на 5-й компенсованій хвилині рахунок був зрівняний. "Славія-Мозир" заробила пенальті. До 11-метрової позначки підійшов саме українець Максим Слюсар, який майстерно розвів м’яч та воротаря по кутах воріт.

Цей гол став останнім та рятівним у зустрічі для гостей – 3:3.

Додамо, що на 89-й хвилині з поля був вилучений півзахисник “Славії-Мозир” Євген Барсуков.

Після цього матчу команда українця набрала 23 бали та піднялася на 11-й рядок таблиці. Український футболіст Слюсар у своєму активі тепер має 6 голів в чемпіонаті і займає 12-13 місця в гонці бомбардирів.

Огляд матчу Рух – Славія-Мозир

Що відомо про Максима Слюсара