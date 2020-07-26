Гол Слюсара врятував команду від прикрої поразки на останніх хвилинах зустрічі: відео
Український півзахисник "Славії-Мозир" Максим Слюсар дуже добре провів останні хвилини зустрічі та врятував для своєї команди нічию. Він впевнено реалізував 11-метровий удар.
У рамках 19 туру чемпіонату Білорусі брестський "Рух" приймав "Славію-Мозир" українця Слюсара, пише 24 канал.
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Рятівний удар
До 85-ї хвилини зустрічі рахунок у матчі був не на користь команди українця.
"Рух" впевнено перемагав свого суперника – 3:1. Але з таким результатом не було згодні гості. На 87-й хвилині вони скоротили відставання до одного голу.
А вже на 5-й компенсованій хвилині рахунок був зрівняний. "Славія-Мозир" заробила пенальті. До 11-метрової позначки підійшов саме українець Максим Слюсар, який майстерно розвів м’яч та воротаря по кутах воріт.
Цей гол став останнім та рятівним у зустрічі для гостей – 3:3.
Додамо, що на 89-й хвилині з поля був вилучений півзахисник “Славії-Мозир” Євген Барсуков.
Після цього матчу команда українця набрала 23 бали та піднялася на 11-й рядок таблиці. Український футболіст Слюсар у своєму активі тепер має 6 голів в чемпіонаті і займає 12-13 місця в гонці бомбардирів.
Що відомо про Максима Слюсара
- Вихованець луганської "Зорі". У юнацькому віці пограв за донецький "Металург", але згодом повернувся у Луганськ.
- Дебютував за першу команду у серпні 2014 року у виїзному кубковому поєдинку 1/16 фіналу проти кременчуцького "Кременя".
- У грудні 2015 року разом з групою інших гравців "Зорі" був виключений з клубу за підозрою в участі в договірних матчах.
- У січні 2017 року прибув на перегляд у білоруський клуб "Славія-Мозир". У сезоні 2018 року допоміг мозирському клубу повернутися до Вищої ліги, а сам з 13 голами став найкращим бомбардиром команди.
- У 2013 році у футболці юнацької збірної України U-16 зіграв 2 матчі.