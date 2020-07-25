В Польше футбольные болельщики устроили массовую драку прямо на трассе. Из-за этого дорогу в одном из направлений пришлось перекрыть.

Драка произошла на трассе A4 между Краковом и Ряшивом вблизи города Бжеско, пишет Sportowe Fakty. В ней приняло участие несколько десятков болельщиков.

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Из-за драки трасса в одном направлении была перекрыта.

Видео драки на трассе в Польше

По предварительной версии, болельщики "Ресовии" из Ряшива направлялись в Катовице на матч против ГКС. На трассе их встретили фанаты "Карпат" (Кросно), "Сталь" (Жешув) и "Сталь" (Сталева Воля).

На место драки были направлены полицейские из Кракова. Но пока они туда добрались, там уже никого не было.