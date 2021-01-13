У вівторок, 12 січня, Манчестер Юнайтед гостював на стадіоні Бернлі у рамках перенесеного матчу 1-го туру АПЛ. "Червоні дияволи" мінімально обіграли скромного суперника.

Бернлі – МЮ 0:1

Гол: Погба, 71

Гості з Манчестера були явними фаворитами цього протистояння. Якщо МЮ бореться за "золото" АПЛ, то Бернлі намагається не опуститись на дно таблиці, пише 24 канал.

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Гостям вдалось першими відкрити рахунок у зустрічі. Шоу класно подав у штрафний суперника, адресатом такої передачі став Магвайр, який прибіг у атаку та головою перевів м'яч повз голкіпера у ворота. Але тут у гру вступив арбітр та скасував взяття воріт.

Марсьяль намагався класним обвідним ударом вразити володіння суперника, але на заваді голу став воротар.

МЮ протягом всього матчу володів тотальною перевагою. Кавані промахнувся по м'ячу, змарнувавши гострий момент.

На 71-й хвилині гості таки розмочили нулі. Рашфорд віддав передачу на Погба, француз зльоту в один дотик потужно пробив у ворота Бернлі – 0:1. Цей шедевр не лише відкрив рахунок, а й постав крапку у зустрічі.

Після звитяги МЮ із 36 очками очолило турнірну таблицю, випередивши Ліверпуль на три пункти. Бернлі продовжує перебувати біля підвалин – 16 сходинка із 16 очками.

Бернлі – МЮ відеоогляд