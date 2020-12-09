У середу, 9 грудня, збірна України з футзалу зіграла другий товариський поєдинок проти Молдови. Українці вдруге поспіль "розірвали" суперника.

Україна – Молдова 8:0

Голи: Зварич, 6, 12, Корсун, 9, Фаренюк, 11, 15, Савенко, 25, Кузь, 34, 40

У першому матчі проти Молдови українські футзалісти 4 рази відзначались у воротах суперників. А лише одного разу воротар України виймав м'яч з власних володінь, пише 24 канал.

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Феєрія голів

Атаки підопічних Олександра Косенка принесли результат на 6-й хвилині. На класну передачу з кутового відгукнувся Зварич та зльоту завдав потужного удару – голкіпер начебто контролював ситуацію, але не зумів впевнено вибити м'яч руками. Після чого він опинився у воротах Молдови – 1:0. Цей гол став точкою відліку голів української збірної у цьому поєдинку.

Вже за три хвилини Україна подвоїла рахунок. Шотурма віддав неймовірний пас з глибини на Корсуна. Ігор легко в один дотик перевів м'яч повз воротаря – 2:0.

Протягом двох хвилин команда Косенка довела рахунок до 4:0. Спершу Фаренюк ціною травми заколотив м'яч у ворота Молдови. А вже за хвилину Зварич після довгої передачі від партнера по команді зіграв на випередження з голкіпером та відправив м'яч у порожні ворота.

Гравці Молдови майже не створювати атак біля воріт України. За 5 хвилин до кінця першого тайму Малишко потужно пробив з дальньої дистанції, але голкіпер гостей був на місці. Але м'яч після його сейву потрапив у ворота Фаренюка, який оформив дубль – 5:0.

Пелех ледь не з центра поля гарматно пробив – стійка врятувала Молдову від шостого гола. У другій 20-хвилинці гості додали у активності. Все більше атак ставало біля володінь голкіперів України.

25-хвилина голкіперу збірної України Савенку запам'ятається надовго. Воротар взяв до рук м'яч після легкого удару від суперника. Він побачив, що ворота Молдови залишились незахищеними та влучно перевів у них м'яч – 6:0.

Кузь став адресатом передачі від Педяша та холоднокровно переграв голкіпера – 7:0.

Останній гол у зустрічі був забитий на заключних секундах. Українці немов на тренуванні вивели Кузя на ворота Молдови – 8:0.

Україна – Молдова відеоогляд товариського матчу