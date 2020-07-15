Вдалі дії українського півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського у матчі проти "Бершії" високо оцінили експерти. Українець отримав 10 балів та випередив свого партнера по команді Палашіча, який зробив хет-трик.

У рамках 33 туру Серії А "Аталанта" приймала "Брешію". Український футболіст знову видав блискучий матч та отримав від авторитетного статистичного порталу Whoscored найвищий бал – 10.

Оце так: Гарматний гол Маліновського приніс розгромну перемогу "Аталанті" над "Брешією": відео

Знову найкращий

На 28-й хвилині чудову індивідуальну майстерність продемонстрував українець. Він отримав пас та завдав гарматного удару з розряду тих, що не беруться, не залишивши голкіперу шансів. М'яч влетів прямо в правий нижній кут воріт. Маліновський зробив рахунок розгромним 3:1.

Руслан став найкращим гравцем зустрічі, друге місце зайняв автор хет-трику хорват Маріо Пашаліч з оцінкою 9,99 бала (на зображенні оцінки округлені до десятих).



Оцінки футболістів / Whoscored

Під час матчу українець тричі пробивав у ворота суперника, віддав 63 передачі з точністю 89%, два рази успішно пішов у обіграш, а також один раз виграв боротьбу на другому поверсі.

Гол Маліновського дивіться відео:

Додамо, що у липні 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки.