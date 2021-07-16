Гол Селезнева с пенальти принес Минаю первую летнюю победу
16 июля 2021 , 09:19Читати новину українською
Источник:24 канал
Минай 15 июля провел спарринг с футбольной академией Мункач. Команда Кобина имела солидное преимущество, но забила лишь единожды, причем с пенальти.
Это была вторая встреча между командами за последние две недели. Первый поединок закончился нулевой ничьей.
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В отчетной встрече Минай играл экспериментальным составом. Василий Кобин выпустил на поле игроков, находящихся на просмотре, плюс Шемми Маэмбе. Одним из потенциальных новичков был как раз Евгений Селезнев. Именно 35-летний форвард на 54-й минуте принес минимальную победу, реализовав пенальти.
Следующий товарищеский матч Минай сыграет в эту субботу, 17 июля, на Авангарде с ФК Ужгород.
Селезнев прибыл на просмотр Миная
- Селезнев был замечен в футболке Миная на товарищеском матче с Ворсклой.
- Евгений ведет переговоры с Минаем по подписанию контракта. Футболист намерен побить рекорд УПЛ по голам. Для этого ему нужно забить еще восемь мячей.
- Последним клубом Селезнева в УПЛ был Колос, который футболист покинул из-за неудовлетворительной дисциплины в феврале 2021 года.