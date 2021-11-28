Колос – Верес 1:0

Гол: Ільїн, 64

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Поєдинок у Ковалівці не потішив великою кількістю голів чи гострих моментів. За перший тайм команди завдали всього по одному удару у площину воріт одне одного. Проте серйозної загрози ці постріли не несли.

У другому таймі ситуація не змінилася. Гравці Вереса забули про ворота суперника, а ковалівці втілили територіальну перевагу в переможний гол.

На 64-й хвилині гравці Вереса втратили м'яч перед власним штрафним, опинившись під пресингом суперника. Момент завершився дальнім ударом Ільїна у нижній кут.

Наприкінці матчу Колос міг збільшувати рахунок: Богданов потужно пробив з-за меж штрафного, але Когут відбив м'яч. У підсумку "колоски" відстояли мінімальну перевагу.

Завдяки перемозі Колос набрав 18 очок та підійнявся на 10-е місце у турнірній таблиці УПЛ. Верес має 22 очки та посідає 8-у сходинку.

Колос – Верес відеоогляд