В первом тайме Обамеянг отличился дважды. Это были его первые голы в Барселоне после перехода в каталонский клуб, сообщает 24 канал.

Вот так Футболистка Ливерпуля оформила уникальный хет-трик в свои ворота: видеообзор

Во втором тайме четвертый гол в ворота Валенсии залетел после мощного удара Педри. Гол показался удивительно красивым – вратарь в прыжке так и не смог дотянуться до мяча, который влетел под перекладину. Поэтому все записали его именно на полузащитника. Так было и на сайте Ла Лиги.

Однако оказалось, что после удара мяч слегка задел спину Обамеянга. И уже после этого приняли решение переписать гол именно на габонского нападающего.

Видео гола после удара Педри, который записали на Обамеянга

Таким образом, Обамеянг в этом матче оформил хет-трик. И благодаря этому установил уникальное достижение. Он первый футболист в XXI веке, оформивший хет-трики в четырех топовых чемпионатах – французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге, и теперь в испанской Ла Лиге. Самое интересное, что Обамеянг считается воспитанником Милана, но в итальянской Серии А хет-триком не отличался.