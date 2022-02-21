Хет-трик с горьким привкусом
Поединок против США футболистка английского Ливерпуля предпочла бы забыть. Этот матч превратился в настоящий фильм ужасов для Мейкалы Мур, пишет 24 канал.
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25-летняя футболистка так хотела отличиться голом, что уже в начале матча это сделала дважды. Но огорчила свою же голкиперку. Сначала Мейкала хотела перехватить подачу с фланга, но мяч рикошетом от ноги залетел в ворота Новой Зеландии.
Прошла всего одна минута, когда Мур снова отправила мяч в собственную сетку ворот. На этот раз головой закрыла подачу американки.
Но на этом футболистка Ливерпуля не остановилась. На 36-й минуте она рикошетом от ноги оформила хет-трик в свои ворота. Мур вошла в историю футбола, такие моменты в игре очень уникальны.
Видео хет-трика в свои ворота
Отметим, что во втором тайме мяч еще дважды побывал в воротах Новой Зеландии, но на этот раз забивала уже не Мур.
США разгромили Новую Зеландию на международном товарищеском Кубке SheBelieves Cup со счетом 5:0.
- Это поражение стало уже вторым на турнире для Новой Зеландии, которая с нулем замыкает таблицу.
- США с 4 очками идет на 2 месте.
- Максимальный результат показывают футболистки из Исландии – две победы в двух матчах.
- Также в турнире принимает участие Чехия.