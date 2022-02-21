У першому таймі Обамеянг відзначився двічі. Це були його перші голи за Барселону після переходу в каталонський клуб, повідомляє 24 канал.

Оце так Футболістка Ліверпуля оформила унікальний хет-трик у власні ворота: відеоогляд

У другому таймі четвертий гол у ворота Валенсії залетів після потужного удару Педрі. Гол видався навдивовижу красивим – воротар у стрибку так і не зміг дотягнутися до м'яча, який влетів під перекладину. Тож всі записали його саме на півзахисника. Так було і на сайті Ла Ліги.

Однак виявилося, що після удару м'яч злегка зачепив спину Обамеянга. І вже після цього прийняли рішення переписати гол саме на габонського нападника.

Відео голу після удару Педрі, який записали на Обамеянга



Таким чином Обамеянг в цьому матчі оформив хет-трик. І завдяки цьому встановив унікальне досягнення. Він перший футболіст у XXI столітті, хто оформив хет-трики в чотирьох топових чемпіонатах – французькій Лізі 1, німецькій Бундеслізі, англійській Прем'єр-лізі, і тепер в іспанській Ла Лізі. Найцікавіше те, що Обамеянг вважається вихованцем Мілана, але в італійській Серії А хет-триком не відзначався.