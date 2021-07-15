Ярмоленко проиграл битву за лучший гол Евро-2020: кто одержал победу – видео
15 июля 2021 , 11:41Читати новину українською
Источник:УЕФА
После того, как определили лучших футболистов Евро-2020, назван и самый эффектный гол чемпионата Европы. Победу прогнозируемо одержал невероятный гол Патрика Шика из сборной Чехии.
Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020
Лучший гол Евро-2020 выбирали болельщики, голосуя на сайте УЕФА. В номинации было 10 голов, среди которых нашлось место точному удару Андрея Ярмоленко.
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Победу одержал невероятный гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре Евро-2020. Чешский футболист забил с центра поля.
Почти 800 тысяч голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира. Больше всего получил точный удар Шика с центра поля.
Видео гола Патрика Шика
- На Евро-2020 Патрик Шик забил 5 голов, как и лучший бомбардир турнира – Криштиану Роналду из Португалии. Шик проиграл борьбу Роналду по дополнительным показателям.