ПСЖ – Ренн 1:0

Гол: Мбаппе, 90+3

Смотрите также Хочет уйти из Баварии: Левандовский выбрал свой будущий клуб

Парижане прогнозируемо владели преимуществом в процессе игры, но сумели поразить ворота соперника лишь в компенсированное время, сообщает 24 канал.

Единственный гол был забит на 90+2 минутах на Мбаппе, которому ассистировал Лионель Месси.

ПСЖ с 59 очками в активе продолжает лидировать в чемпионате Франции. Ренн с 37 баллами идет на пятой позиции.

В следующем туре Лиги 1 ПСЖ сыграет с Нантом, а Рен примет Труа.

ПСЖ – Ренн видеообзор