ПСЖ – Ренн 1:0
Гол: Мбаппе, 90+3
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Парижане прогнозируемо владели преимуществом в процессе игры, но сумели поразить ворота соперника лишь в компенсированное время, сообщает 24 канал.
Единственный гол был забит на 90+2 минутах на Мбаппе, которому ассистировал Лионель Месси.
- ПСЖ с 59 очками в активе продолжает лидировать в чемпионате Франции. Ренн с 37 баллами идет на пятой позиции.
- В следующем туре Лиги 1 ПСЖ сыграет с Нантом, а Рен примет Труа.
ПСЖ – Ренн видеообзор