ПСЖ – Ренн 1:0

Гол: Мбаппе, 90+3

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Парижани прогнозовано володіли перевагою в процесі гри, але зуміли вразити ворота суперника лише у компенсований час, повідомляє 24 канал.

Єдиний гол був забитий на 90+2 хвилинах Кіліаном Мбаппе, якому асистував Ліонель Мессі.

ПСЖ із 59 очками в активі продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції. Ренн із 37 балами йде на п'ятій позиції.

У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зіграє з Нантом, а Рен прийме Труа.

ПСЖ – Ренн відеоогляд