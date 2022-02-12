ПСЖ – Ренн 1:0
Гол: Мбаппе, 90+3
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Парижани прогнозовано володіли перевагою в процесі гри, але зуміли вразити ворота суперника лише у компенсований час, повідомляє 24 канал.
Єдиний гол був забитий на 90+2 хвилинах Кіліаном Мбаппе, якому асистував Ліонель Мессі.
- ПСЖ із 59 очками в активі продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції. Ренн із 37 балами йде на п'ятій позиції.
- У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зіграє з Нантом, а Рен прийме Труа.
ПСЖ – Ренн відеоогляд