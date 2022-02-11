По информации источника, 33-летний поляк заинтересован в продолжении карьеры в мадридском Реале.

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Отмечается, что Левандовский готов согласиться на снижение зарплаты в Испании.

Для Реала приоритетом является трансфер Эрлинга Голанда из дортмундской Боруссии. Если переговоры с 21-летним норвежцем окончательно провалятся, клуб может обратить внимание на Левандовского.

Что известно о сезоне Роберта Левандовского