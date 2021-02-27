УЕФА назвал лучший гол по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Победил мяч, забитый форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе в ворота Барселоны (4:1).

Вторым стал результативный удар полузащитника дортмундской Боруссии Махмуда Дауда в ворота Севильи (3:2).

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Также в тройку лучших попал забитый мяч ударом через себя нападающего Челси Оливье Жиру в ворота Атлетико (1:0). Четвертым стал гол защитника Реала Ферлана Менди Аталанте (1:0).

Видео гола Мбаппе

Kylian Mbappé curls in a beauty, completes his hat-trick in style & wins #UCL Goal of the Week! #UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ftckn99P4U — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2021

Мбаппе повторил достижение Шевченко

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разгромил Барселону со счетом 4:1.

Хет-трик на свой счет записал Килиан Мбаппе, повторив достижения Андрея Шевченко и Фаустино Асприльи. Украинец и колумбиец забили по три мяча на Камп Ноу в сезоне 1997/98, когда защищали цвета киевского Динамо и Ньюкасла соответственно.

Интересно, что 22-летний Мбаппе тогда еще даже не родился.