Гол Мбаппе Барселоне признан лучшим в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов: видео
УЕФА назвал лучший гол по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Победил мяч, забитый форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе в ворота Барселоны (4:1).
Источник:твиттер УЕФА
Вторым стал результативный удар полузащитника дортмундской Боруссии Махмуда Дауда в ворота Севильи (3:2).
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Также в тройку лучших попал забитый мяч ударом через себя нападающего Челси Оливье Жиру в ворота Атлетико (1:0). Четвертым стал гол защитника Реала Ферлана Менди Аталанте (1:0).
Видео гола Мбаппе
Мбаппе повторил достижение Шевченко
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разгромил Барселону со счетом 4:1.
Хет-трик на свой счет записал Килиан Мбаппе, повторив достижения Андрея Шевченко и Фаустино Асприльи. Украинец и колумбиец забили по три мяча на Камп Ноу в сезоне 1997/98, когда защищали цвета киевского Динамо и Ньюкасла соответственно.
Интересно, что 22-летний Мбаппе тогда еще даже не родился.
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