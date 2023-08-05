Фантастика от Зеедорфа: экс-одноклубник Шевченко забил красавец-гол в матче Game4Ukraine – видео

Звезды мирового футбола собрались в Лондоне, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Автором одного из голов стал легендарный игрок Милана и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф.

Счет в благотворительном матче в поддержку Украины первой открыла команда Зинченко. Бывший полузащитник Вест Хэма и сборной Англии Марк Нобл обыграл Петера Чеха, защищавшего ворота "синих", пишет 24 Канал.

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Ответ команды Шевченко поразил всех зрителей на трибунах. Кларенс Зеедорф, как в старые добрые времена, получил мяч и мастерски закрутил его в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Счет на табло стал – 1:1.

Видео гола Зеедорфа

Напомним, все средства, которые будут собраны во время матча, пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было разрушено российскими захватчиками в марте 2022 года.