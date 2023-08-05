Рахунок у благодійному матчі на підтримку України першою відкрила команда Зінченка. Колишній півзахисник Вест Хема та збірної Англії Марк Нобл переграв Петера Чеха, який захищав ворота "синіх", пише 24 Канал.

До теми Шевченко проти Зінченка: онлайн подій благодійного матчу Game4Ukraine у Лондоні

Відповідь команди Шевченка вразила усіх глядачів на трибунах. Кларенс Зеєдорф, як в старі добрі часи, отримав м'яч та майстерно закрутив його у дальню дев'ятку з-за меж штрафного майданчика. Рахунок на табло став – 1:1.

Відео голу Зеєдорфу

Нагадаємо, що всі кошти, які будуть зібрані під час матчу, підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад був зруйнований російськими загарбниками у березні 2022 року.