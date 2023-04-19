Под горячую руку снова попал Упамекано: Голланд реализовал одинокий момент МанСити - видео

Норвежский нападающий вывел вперед Манчестер Сити в матче с Баварией в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. "Городяне" смогли вылезти из-под прессинга "пивоваров".

На 57-й минуте встречи Эрлингу Голланду удалось реализовать свой выход один на один с Яном Зоммером. Во время забитого мяча опять опозорился Дайот Упамекано. 24 Канал.

Достойно внимания Гол из ниоткуда: Бенфика нелогично сравняла счет в матче ЛЧ с Интером – видео

Бавария два тайма давила на Манчестер Сити, который и так имел комфортное преимущество и просто выжидал своего момента, что "голубым" и удалось сделать. Эрлинг Голанд сначала выиграл верховой мяч после выноса от ворот Яном Зоммером, что позволило Мансити резко развернуть атаку.

Норвежец получил мяч у штрафной соперника, а Дайот Упамекано, пытавшийся помешать Голланду пробить по воротам, поскользнулся, из-за чего и сразу выпал из игры, а Эрлинг без проблем реализовал свой шанс, мощную пробив в дальний от себя угол ворот. :1. Этот гол стал для Голанда 35-м в ЛЧ в 27 матчах.

Видео гола Голанда: