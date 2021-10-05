Гол экс-футболиста сборной Украины помог команде вырвать победу в Финляндии: видео
5 октября 2021 , 08:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский полузащитник Денис Олейник приближается к отметке в 10 голов в сезоне. Футболист отметился очередным голом в чемпионате Финляндии.
Помог команде победить
Произошло это в матче на выезде для СЙКа против ХИКа. Левый вингер гостей из Украины сравнял счет на табло в конце поединка.
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Гости получили право на 11-метровый удар. Пенальти взялся исполнять Денис Олейник. Украинец уверенно развел мяч и голкипера в разные углы ворот. Результативный выстрел Олейника добавил уверенности команды, которая уже в компенсированные арбитром минуты к основному времени вырвали гостевую победу.
В итоге – 2:3 победа команды Олейника.
- В этом сезоне украинский полузащитник провел за финский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 8 голов и отдал два ассиста. Денис проводит один из самых результативных сезонов за последние годы.
- Его контракт с СЙКом рассчитан до конца 2021 года. Выступает украинец за финский клуб с 2018 года.
Гол Олейника: видео