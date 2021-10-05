Помог команде победить

Произошло это в матче на выезде для СЙКа против ХИКа. Левый вингер гостей из Украины сравнял счет на табло в конце поединка.

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Гости получили право на 11-метровый удар. Пенальти взялся исполнять Денис Олейник. Украинец уверенно развел мяч и голкипера в разные углы ворот. Результативный выстрел Олейника добавил уверенности команды, которая уже в компенсированные арбитром минуты к основному времени вырвали гостевую победу.

В итоге – 2:3 победа команды Олейника.

В этом сезоне украинский полузащитник провел за финский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 8 голов и отдал два ассиста. Денис проводит один из самых результативных сезонов за последние годы.

Его контракт с СЙКом рассчитан до конца 2021 года. Выступает украинец за финский клуб с 2018 года.

Гол Олейника: видео