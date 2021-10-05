Допоміг команді перемогти

Сталось це матчі на виїзді для СЙКа проти ХІКа. Лівий вінгер гостей з України зрівняв рахунок на табло наприкінці поєдинку.

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Гості отримали право на 11-метровий удар. Пенальті взявся виконувати Денис Олійник. Українець впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт. Результативний постріл Олійника додав впевненості команди, яка вже у компенсовані арбітром хвилини до основного часу вирвали гостьову перемогу.

У підсумку – 2:3 перемога команди Олійника.

У цьому сезоні український півзахисник провів за фінський клуб 29 матчів в усіх турнірах ,у яких наколотив 8 голів та віддав два асисти. Денис проводить один із найрезультативніших сезонів за останні роки.

Його контракт із СЙКом розрахований до кінця 2021 року. Виступає українець за фінський клуб із 2018 року.

Гол Олійника: відео