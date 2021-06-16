Роскошный гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: видео

Андрей Ярмоленко стал автором первого гола сборной Украины на Евро-2020. Вингер забил красивый гол из-за пределов штрафной, который претендует называться лучшим в первом туре.

Пушка Ярмоленко может стать лучшей на Евро-2020

Сборная Украины сделала удивительный камбэк в стартовом матче Евро-2020 против Нидерландов. Капитан Андрей Ярмоленко повел команду вперед.

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На 75-й минуте лидер "сине-желтых" забил гол в любимом для себя стиле. Полузащитник сместился ближе к центру штрафной и обводным ударом попал прямо в девятку ворот Нидерландов. У голкипера соперника не было шансов парировать этот удар.

УЕФА огласила список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Среди четверки кандидатов оказался украинский легионер Вест Хэма. Благодаря этому результативному выстрелу Ярмоленко сравнялся по результативности в "сине-желтой" футболке с нынешним наставником сборной Украины Андреем Шевченко.

Конкуренты Ярмоленко

Штефан Лайнер (Австрия)

Патрик Шик (Чехия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Наиболее серьезным конкурентом украинского футболиста будет форвард сборной Чехии Патрик Шик. Нападающий увидел, что голкипер соперников вышел далеко из ворот и решился на удар с центра поля. Мяч по невероятной траектории залетел во владение Словакии.

Видео гола Ярмоленко в ворота Нидерландов