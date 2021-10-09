Гол Яремчука во второй раз вывел Украину вперед в матче с Финляндией: видео
9 октября 2021 , 19:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Украины по футболу на выезде играет с Финляндией в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. После первого тайма счет во встрече был 1:2.
Сначала Ярмоленко уже на 4-й минуте вывел украинцев вперед. Пукки в середине первого тайма сравнял счет. А уже на 34-й минуте сборная Украины снова вышла вперед.
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Тимчик прострелил в штрафную, Цыганков мог бить сам, но коротким пасом уложил мяч в ногу Яремчуку, Роман красиво положил в угол мимо Градецки.
Видео гола Яремчука
Коротко о противостоянии Финляндия – Украина
- Обе команды к матчу подходят на равных условиях. Украина и Финляндия имеют по 5 очков и идут на 2-й и 3-й позициях соответственно.
- В последнем матче эти национальные команды расписали мировую 1:1. Единственный гол в футболке Украины забил Жуниор Мораес.