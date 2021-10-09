Гол Яремчука во второй раз вывел Украину вперед в матче с Финляндией: видео

Сборная Украины по футболу на выезде играет с Финляндией в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. После первого тайма счет во встрече был 1:2.

Сначала Ярмоленко уже на 4-й минуте вывел украинцев вперед. Пукки в середине первого тайма сравнял счет. А уже на 34-й минуте сборная Украины снова вышла вперед.

К слову Финляндия – Украина: стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022

Тимчик прострелил в штрафную, Цыганков мог бить сам, но коротким пасом уложил мяч в ногу Яремчуку, Роман красиво положил в угол мимо Градецки.

Видео гола Яремчука



Коротко о противостоянии Финляндия – Украина