Гол Яковенко помог команде уничтожить соперника в матче Кубка Дании
Украинский нападающий Юрий Яковенко, выступающий за"Эсбьерг", отметился результативным ударом в матче Кубка Дании. Его гол стал восьмым для команды и поставил точку в этом противостоянии.
Во вторник, 1 сентября, "Эсбьерг" украинца встречался с "Гламсбьергом" в рамках 1/64 финала Кубка Дании, сообщает 24 канал.
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Гости не оставили шансов сопернику, заколотив в их ворота 8 мячей. Голкиперу "Эсбьерга" удалось еще и сохранить свои владения "сухими". Форвард Яковенко вышел на замену и забил последний восьмой гол команды.
В прошлом сезоне украинец забил 7 мячей в 25 поединках чемпионата. Следующий матч "Эсбьерг" сыграет 4 сентября против "Горсенса".
Что известно о клубе "Эсбьерг"?
Клуб основан в 1924 году. Пять раз становился победителем чемпионата Дании и еще трижды был обладателем Кубка страны.
Что известно о Юрии Яковенко
- Он сын бывшего игрока киевского "Динамо" Павла Яковенко. Его старший брат футболист Александр Яковенко.
- С 2010 до 2012 года играл за киевскую "Оболонь".
- В конце сентября 2013 года перешел во французский "Аяччо", выступающий в Лиге 1.
- С 2014 по 2015 год играл за кипрский "Антортосис", где не всегда выполнялись условия его контракта, поэтому Яковенко решил покинуть клуб.
- В 2017 году 23-летний футболист стал игроком датского "Эсбьерга".
- Играл за юношеские сборные Украины.
- В составе U-21 под руководством главного тренера Сергея Ковальца участвовал в турнире "Кубок Содружества" 2013 года. На соревнованиях отличился четыре раза, а также был признан лучшим футболистом в номинации "Лучший нападающий турнира".