Украинский нападающий Юрий Яковенко, выступающий за"Эсбьерг", отметился результативным ударом в матче Кубка Дании. Его гол стал восьмым для команды и поставил точку в этом противостоянии.

Во вторник, 1 сентября, "Эсбьерг" украинца встречался с "Гламсбьергом" в рамках 1/64 финала Кубка Дании, сообщает 24 канал.

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Гости не оставили шансов сопернику, заколотив в их ворота 8 мячей. Голкиперу "Эсбьерга" удалось еще и сохранить свои владения "сухими". Форвард Яковенко вышел на замену и забил последний восьмой гол команды.

Debut til Zean Dalügge pic.twitter.com/2fPfa30pzJ — Esbjerg fB (@EsbjergfB) September 1, 2020

В прошлом сезоне украинец забил 7 мячей в 25 поединках чемпионата. Следующий матч "Эсбьерг" сыграет 4 сентября против "Горсенса".

Что известно о клубе "Эсбьерг"?

Клуб основан в 1924 году. Пять раз становился победителем чемпионата Дании и еще трижды был обладателем Кубка страны.

Что известно о Юрии Яковенко