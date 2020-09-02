Гол Яковенка допоміг команді знищити суперника у матчі Кубка Данії
Український нападник Юрій Яковенко, який виступає за "Есб'єрг", відзначився результативним ударом у матчі Кубка Данії. Його гол став восьмим для команди та поставив крапку у цьому протистоянні.
У вівторок, 1 вересня, "Есб'єрг" українця зустрічався із " Гламсб'єргом" у рамках 1/64 фіналу Кубка Данії, повідомляє 24 канал.
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Гості не залишили шансів супернику, заколотивши у їх ворота 8 мячів. Голкіперу "Есб'єрга" вдалось ще й зберегти свої володіння "сухими". Форвард Яковенко вийшов на заміну та забив останній восьмий гол команди.
У минулому сезоні українець забив 7 м'ячів у 25 поєдинках чемпіонату. Наступний матч "Есб'єрг" зіграє 4 вересня проти "Горсенса".
Що відомо про клуб "Есб'єрг"?Клуб заснований у 1924 році. П'ять разів ставав переможцем чемпіонату Данії та ще тричі був володарем Кубка країни.
Що відомо про Юрія Яковенка
- Він син колишнього гравця київського "Динамо" Павла Яковенко. Його старший брат футболіст Олександр Яковенко.
- З 2010 до 2012 року грав за київську "Оболонь".
- Наприкінці вересня 2013 року перейшов у французький "Аяччо", що виступає в Лізі 1.
- З 2014 по 2015 рік грав за кіпрський "Антортосіс", де не завжди виконувались умови його контракту, тому Яковенко вирішив покинути клуб.
- У 2017 році 23-річний футболіст став гравцем данського "Есб'єрга".
- Грав за юнацькі збірні команди України.
- У складі U-21 під керівництвом головного тренера Сергія Ковальця брав участь у турнірі "Кубок Співдружності" 2013 року. На змаганнях відзначився чотири рази, а також був визнаний найкращим футболістом в номінації "Найкращий нападник турніру".