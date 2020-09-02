Український нападник Юрій Яковенко, який виступає за "Есб'єрг", відзначився результативним ударом у матчі Кубка Данії. Його гол став восьмим для команди та поставив крапку у цьому протистоянні.

У вівторок, 1 вересня, "Есб'єрг" українця зустрічався із " Гламсб'єргом" у рамках 1/64 фіналу Кубка Данії, повідомляє 24 канал.

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Гості не залишили шансів супернику, заколотивши у їх ворота 8 мячів. Голкіперу "Есб'єрга" вдалось ще й зберегти свої володіння "сухими". Форвард Яковенко вийшов на заміну та забив останній восьмий гол команди.

Debut til Zean Dalügge pic.twitter.com/2fPfa30pzJ — Esbjerg fB (@EsbjergfB) September 1, 2020

У минулому сезоні українець забив 7 м'ячів у 25 поєдинках чемпіонату. Наступний матч "Есб'єрг" зіграє 4 вересня проти "Горсенса".

Що відомо про клуб "Есб'єрг"? Клуб заснований у 1924 році. П'ять разів ставав переможцем чемпіонату Данії та ще тричі був володарем Кубка країни.

Що відомо про Юрія Яковенка