Гол Ибрагимовича с 40 метров признали лучшим в истории MLS: видео
39-летний шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович, ранее выступавший в США в составе клуба Лос-Анджелес Гэлакси, вписал свое имя в историю MLS.
Американская лига провела голосование за звание лучшего гола в истории. Как сообщается в официальном инстаграме лиги, победителем стал результативный Ибрагимович.
В своем дебютном матче за клуб в марте 2018 против Лос-Анджелеса швед поразил ворота соперника, пробив в одно касание с 40 метров.
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Видео гола Ибрагимовича
Карьера Ибрагимовича в США
- Ибрагимович выступал за Лос-Анджелес Гэлакси с марта 2018-го по декабрь 2020 года.
- Всего за американский клуб он провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.
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