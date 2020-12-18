39-летний шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович, ранее выступавший в США в составе клуба Лос-Анджелес Гэлакси, вписал свое имя в историю MLS.

Американская лига провела голосование за звание лучшего гола в истории. Как сообщается в официальном инстаграме лиги, победителем стал результативный Ибрагимович.

В своем дебютном матче за клуб в марте 2018 против Лос-Анджелеса швед поразил ворота соперника, пробив в одно касание с 40 метров.

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Видео гола Ибрагимовича

Карьера Ибрагимовича в США