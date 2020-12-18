Гол Ібрагімовича з 40 метрів визнали найкращим в історії MLS: відео
39-річний шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович, який раніше виступав у США в складі клубу Лос-Анджелес Гелаксі, вписав своє ім'я в історію MLS.
Американська ліга провела голосування за звання найкращого голу в історії. Як повідомляється в офіційному інстаграмі ліги, переможцем став результативний Ібрагімовича.
У своєму дебютному матчі за клуб у березні 2018 проти Лос-Анджелеса швед вразив ворота суперника, пробивши в один дотик з 40 метрів.
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Відео голу Ібрагімовича
Кар'єра Ібрагімовича в США
- Ібрагімович виступав за Лос-Анджелес Гелаксі з березня 2018-го до грудня 2020 року.
- Всього за американський клуб він провів 58 матчів, в яких забив 53 голи і зробив 15 результативних передач.
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