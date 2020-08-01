Украинский полузащитник Владислав Хомутов открыл счет во встрече. Этот результативный удар стал для него восьмым в чемпионате и вывел его в тройку лидеров бомбардиров.

В рамках 15 тура чемпионата Эстонии "Нимме" Хомутова принимал "Таммек". Уже на 9-й минуте украинец отличился в матче, пишет 24 канал.

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Главный бомбардир команды

Хомутов вышел в стартовом составе своей команды и уже на 9-й минуте записал свою фамилию на табло. После вбрасывания из аута он лучше всех сориентировался в штрафной соперника, воспользовался ошибкой голкипера и защитников и с нескольких метров отправил мяч в ворота – 1:0.

Почти до конца матча счет держался минимальным. Но на 79-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Коскора.

В итоге финальный свисток судьи зафиксировал счет матча – 1:1.

Подчеркнем, что 22-летний Хомутов провел 14 матчей за "Нимме" в этом сезоне. где успел забить 8 голов. Теперь он занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

После 15 туров команда украинца расположилась на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков.

Обзор матча Нимме – Таммек