Украинский нападающий Роман Дебелко начал матч на скамейке запасных в составе "Риги", но, выйдя на поле, сумел отметиться голом. Его результативный удар установил разгромный счет.

В рамках 11 тура чемпионата Латвии "Рига" украинца Дебелко сыграла со "Спартаксом", пишет 24 канал.

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Без шансов

Первыми отличились гости, но уже на 25-й минуте "Риге" удалось сравнять счет на табло – 1:1 благодаря голу Нкололо.

Еще в первом тайме хозяевам снова нужно было отыгрываться, но в первой 45-минутке сделать это не удалось.

Уже после перерыва команда Дебелко отличилась дважды, дубль в активе Мбомбо – 3:2.

При таком счете на поле появился Роман Дебелко, которому понадобилось 20 минут, чтобы огорчить голкипера. Он воспользовался нелепой ошибкой защитника и вратаря соперника, спокойно отправив мяч в пустые ворота – 4:2.

Добавим, что на 61 минуте на поле вышел еще один украинец Вячеслав Шарпар. В составе гостей на 74-й минуте вошел в игру Кирилл Дрышлюк.

В этом сезоне Дебелко 4 раза огорчал голкиперов в 11 матчах. Он выступает в "Риге" с 2019 года.

Обзор матча Рига – Спартакс