Український півзахисник Владислав Хомутов відкрив рахунок у зустрічі. Цей результативний удар став для нього восьмим у чемпіонаті та вивів його у трійку лідерів бомбардирів.

У рамках 15 туру чемпіонату Естонії "Нимме" Хомутова приймав "Таммек". Вже на 9-й хвилині українець відзначився у матчі, пише 24 канал.

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Головний бомбардир команди

Хомутов вийшов у стартовому складі своєї команди і вже на 9-й хвилині записав своє прізвище на табло. Після вкидання з ауту він найкраще зорієнтувався у штрафному суперника, скористався помилкою голкіпера та захисників і з декількох метрів відправив м'яч у ворота – 1:0.

Майже до кінця матчу рахунок тримався мінімальним. Але на 79-й хвилині гості зрівняли рахунок завдяки голу Коскора.

У підсумку фінальний свисток судді зафіксував рахунок матчу – 1:1.

Підкреслимо, що 22-річний Хомутов провів 14 матчів за "Нимме" у цьому сезоні. де встиг забити 8 голів. Тепер він посідає третє місце у списку найкращих бомбардирів.

Після 15 турів команда українця розташувалась на другому місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера на 11 очок.

Огляд матчу Нимме – Таммек