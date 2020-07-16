Естонський "Нимме", де грає три українці, продовжує погоню за "Флорою", яка посідає перше місце. Владислав Хомутов зумів засмутити голкіпера суперників у 12 турі, а Андрій Маркович взагалі потрапив до символічної збірної туру.

У рамках 12 туру чемпіонату Естонії "Нимме" зустрічався з "Калевом", пише 24 канал. У складі господарів вийшли одразу три українці – захисники Іван Лобай і Андрій Маркович, а також хавбек Владислав Хомутов. 21-річний захисник Владислав Веремєєв не потрапив у заявку на поєдинок.

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Український "мотор" команди

Для команди українців потрібна була лише перемога. Доля матчу вирішилася ще у першому таймі, коли господарі зуміли двічі засмутити голкіпера суперника.

На 45-й хвилині голом відзначився Владислав Хомутов, який встановив остаточний рахунок. Він вдало відірвався від суперника та замкнув ногою подачу з кутового.

За підсумками туру Андрій Маркович потрапив в символічну збірну чемпіонату.

25-річний захисник є вихованцем львівських "Карпат". В Естонію він перебрався в 2018 році. Спочатку Маркович виступав у естонському клубі на правах оренди, але потім уклав з клубом повноцінний контракт.

Владислав Хомутов перейшов в "Нимме" влітку 2019 року. У цьому сезоні 22-річний хавбек провів 11 матчів, відзначившись шістьма голами.

Після перемоги "Нимме" залишається на другому місце із 25 очками, поступаючись "Флорі" шістьма пунктами.

Огляд матчу Нимме – Калев