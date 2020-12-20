У суботу, 19 грудня, Ференцварош на власному полі приймав Будафок у рамках 16-го туру чемпіонату Угорщини. Українець у складі господарів Ігор Харатін забив гол та приніс команді перемогу.

Як команди не старались, але засмутити голкіперів у першій частині гри не вдалось. Всі голи були у другому таймі, пише 24 канал.

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Переможний гол

На 57-й хвилині рахунок зустрічі нарешті було відкрито. Ловренчич найкраще зіграв на добиванні після виконання штрафного удару та легко відправив м'яч повз голкіпера – 1:0.

Вже за п'ять хвилин за справу взявся український легіонер Ференцвароша Ігор Харатін. Оборонці гостей невдало зіграли у захисті після подачі з флангу. Один з гравців зіграв рукою – пенальті.

До позначки підійшов український півзахисник, який холоднокровно розвів м'яч та воротаря у різні кути – 2:0.

Футболісти Будафока спромоглись на 75 хвилині дещо скоротити рахунок завдяки голу Жорі. Він відгукнувся на передачу з флангу на дальню стійку та відправив м'яч у пусті ворота – 2:1.

Після перемоги Ференцварош – явний фаворит сезону. За 16 турів вони здобули 38 пунктів, випереджаючи Фехервар Івана Петряка на 9 очок. Будафок же перебуває поруч із зоною вильоту – 9 сходинка та 15 набраних пунктів.

Ференцварош – Будафок відеоогляд