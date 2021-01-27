Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отметился голом в матче 1/4 финала Кубка Италии против Лацио. Его команда победила со счетом 3:2.

Источник: 24 канал

Аталанта – Лацио 3:2

Голы: Джимсити, 7, Малиновский, 37, Мирансук, 57 – Мурики, 17, Ачерби, 34

Удаление: Паломино, 54 (Аталанта)

Незасчитанный пенальти: Сапата, 66 (Аталанта)

Украинец на 37-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Мюриэля, сделав счет-2:2.

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Видео гола Малиновского

На 57-й минуте российский партнер Малиновского по Аталанте Алексей Миранчук забил победный гол команды и вырвал путевку в полуфинал Кубка Италии.

Теперь на счету украинского хавбека 2 гола и 3 асиста в 21 матче за Аталанту в нынешнем сезоне во всех турнирах.