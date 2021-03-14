Гол года в УПЛ: Сидорчук зарядил пушку, забив мяч под перекладину – видео
Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук отличился невероятным ударом в матче 18 тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ).
Претендент на гол года в УПЛ
"Бело-синие" уверенно начали второй тайм встречи против Зари. Сначала Беседин вывел киевлян вперед после паса Сидорчука, а через несколько мгновений ошарашил и сам Сергей.
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На 58 минуте подопечные Луческу заработали угловой. Шапаренко подал прямо на ногу капитану, а тот с лету пробил из-за пределов штрафной. Хавбеку "бело-синих" удался мощный удар без шансов для Николы Василя.
Голкипер Зари видел момент удара и прыгнул в угол, но спасти команду не смог.
Видео супергола Сидорчука
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