Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук отличился невероятным ударом в матче 18 тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ).

Претендент на гол года в УПЛ

"Бело-синие" уверенно начали второй тайм встречи против Зари. Сначала Беседин вывел киевлян вперед после паса Сидорчука, а через несколько мгновений ошарашил и сам Сергей.

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На 58 минуте подопечные Луческу заработали угловой. Шапаренко подал прямо на ногу капитану, а тот с лету пробил из-за пределов штрафной. Хавбеку "бело-синих" удался мощный удар без шансов для Николы Василя.

Голкипер Зари видел момент удара и прыгнул в угол, но спасти команду не смог.

Видео супергола Сидорчука

В этом сезоне УПЛ 29-летний Сидорчук до этой встречи забил 1 мяч – в прошлом туре Минаю.