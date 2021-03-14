Гол року в УПЛ: Сидорчук зарядив гармату, забивши м'яч під поперечину – відео
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук відзначився неймовірним ударом в матчі 18 туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі (УПЛ).
Претендент на гол року в УПЛ
"Біло-сині" впевнено розпочали другий тайм зустрічі проти Зорі. Спершу Бєсєдін вивів киян вперед після пасу Сидорчука, а через кілька миттєвостей ошелешив і сам Сергій.
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На 58 хвилині підопічні Луческу заробили кутовий. Шапаренко подав прямо на ногу капітану, а той з льоту пробив з-за меж штрафного. Хавбеку "біло-синіх" вдався потужний удар без шансів для Ніколи Васіля.
Голкіпер Зорі бачив момент удару і стрибнув у кут, але врятувати команду не зміг.
Відео суперголу Сидорчука
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