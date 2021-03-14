Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук відзначився неймовірним ударом в матчі 18 туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі (УПЛ).

Претендент на гол року в УПЛ

"Біло-сині" впевнено розпочали другий тайм зустрічі проти Зорі. Спершу Бєсєдін вивів киян вперед після пасу Сидорчука, а через кілька миттєвостей ошелешив і сам Сергій.

Важливо Динамо впевнено перемогло Зорю та зберегло лідерство в УПЛ: відео

На 58 хвилині підопічні Луческу заробили кутовий. Шапаренко подав прямо на ногу капітану, а той з льоту пробив з-за меж штрафного. Хавбеку "біло-синіх" вдався потужний удар без шансів для Ніколи Васіля.

Голкіпер Зорі бачив момент удару і стрибнув у кут, але врятувати команду не зміг.

Відео суперголу Сидорчука

У цьому сезоні УПЛ 29-річний Сидорчук до цієї зустрічі забив 1 м'яч – в минулому турі Минаю.