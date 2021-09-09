Гол в дебютном матче: кто стал лучшим игроком поединка Чехия – Украина по версии InStat

Сборная Украины расписала мировую в товарищеской игре против Чехии. Лучшим игроком встречи стал защитник Виктор Корниенко.

Лучший игрок матча в составе Украины

Украинская сборная в третий раз подряд сыграла вничью под руководством Александра Петракова. В игре против Чехии в составе "сине-желтых" дебютировало немало футболистов, среди которых был Виктор Корниенко.

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Защитник стал автором единственного гола Украины в товарищеском спарринге. Для Виктора этот гол стал первым в футболке украинской сборной. Статистический портал InStat признал Корниенко лучшим игроком матча.

Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе футболиста Шахтера 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, стал результативным.

Виктор Корниенко – второй дебютант Петракова, забивший в дебютном матче за сборную. Первым стал Даниил Сикан, отличившийся в воротах Казахстана.

Среди лучших игроков "сине-желтых" высокий балл получили Андрей Ярмоленко (279 баллов), голкипер Денис Бойко и Александра Зубков – у обоих по 268 очков.