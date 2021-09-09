Гол в дебютном матче: кто стал лучшим игроком поединка Чехия – Украина по версии InStat
Источник:zbirna.com
Сборная Украины расписала мировую в товарищеской игре против Чехии. Лучшим игроком встречи стал защитник Виктор Корниенко.
Лучший игрок матча в составе Украины
Украинская сборная в третий раз подряд сыграла вничью под руководством Александра Петракова. В игре против Чехии в составе "сине-желтых" дебютировало немало футболистов, среди которых был Виктор Корниенко.
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Защитник стал автором единственного гола Украины в товарищеском спарринге. Для Виктора этот гол стал первым в футболке украинской сборной. Статистический портал InStat признал Корниенко лучшим игроком матча.
Рейтинг эффективности его игры составил 315 баллов. В активе футболиста Шахтера 68 ТТД при браке 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, стал результативным.Интересно! Виктор Корниенко – второй дебютант Петракова, забивший в дебютном матче за сборную. Первым стал Даниил Сикан, отличившийся в воротах Казахстана.
Среди лучших игроков "сине-желтых" высокий балл получили Андрей Ярмоленко (279 баллов), голкипер Денис Бойко и Александра Зубков – у обоих по 268 очков.
- 9 октября подопечные Петракова сыграют на выезде против Финляндии в отборе на чемпионат мира-2022.
- Сейчас сборная Украины идет на втором месте в группе D, в активе нашей команды 5 очков. Такое же количество баллов в Финляндии, которая занимает третью строчку.