Найкращий гравець матчу у складі України

Українська збірна втретє поспіль зіграла внічию під керівництвом Олександра Петракова. У грі проти Чехії у складі "синьо-жовтих" дебютувало чимало футболістів, серед яких був Віктор Корнієнко.

Варто прочитати Нема слів, залишалось лише 20 секунд, – Петраков прокоментував втрачену перемогу України

Захисник став автором єдиного голу України у товариському спарингу. Для Віктора цей гол став першим у футболці української збірної. Статистичний портал InStat визнав Корнієнка найкращим гравцем матчу.

Рейтинг ефективності його гри склав 315 балів. В активі футболіста Шахтаря 68 ТТД при браку 16%, шість виграних єдиноборств з дев'яти, три перехоплення, сім підбирань і один удар по воротах, став результативним.

Цікаво! Віктор Корнієнко – другий дебютант Петракова, який забив у дебютному матчі за збірну. Першим став Данило Сікан, який відзначився у воротах Казахстану.

Серед найкращих гравців "синьо-жовтих" високий бал здобули Андрій Ярмоленко (279 балів), голкіпер Денис Бойко та Олександра Зубков – в обох по 268 очок.