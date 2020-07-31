Український нападник Роман Дебелко розпочав матч на лаві запасних у складі "Риги", але вийшовши на поле зумів відзначився голом. Його результативний удар встановив розгромний рахунок.

У рамках 11 туру чемпіонату Латвії "Рига" українця Дебелка зіграла з "Спартаксом", пише 24 канал.

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Без шансів

Першими відзначились гості, але вже на 25-й хвилині "Ризі" вдалось вирівняти рахунок на табло – 1:1 завдяки голу Нкололо.

Ще у першому таймі господарям знову потрібно було відігруватись, але у першій 45-хвилинці зробити це не вдалось.

Вже по перерві команда Дебелка відзначилась двічі, дубль у активі Мбомбо – 3:2.

За такого рахунку на полі з'явився Роман Дебелко, якому знадобилось 20 хвилин, щоб засмутити голкіпера. Він скористався безглуздою помилкою захисника та воротаря суперника, спокійно відправивши м'яч у пусті ворота – 4:2.

Додамо, що на 61 хвилині на поле вийшов ще один українець В'ячеслав Шарпар. У складі гостей на 74-й хвилині ввійшов у гру Кирило Дришлюк.

У цьому сезоні Дебелко 4 рази засмучував голкіперів у 11 матчах. Він виступає у "Ризі" із 2019 року.

Огляд матчу Рига – Спартакс