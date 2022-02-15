Гол Цыганкова и возвращение Попова: Динамо одержало очередную разгромную победу

Киевское Динамо во втором контрольном матче на заключительном сборе в Турции разбило одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги – Кайрат.

Динамо – Кайрат 4:0

Голы: Касабулат, 7 (авт.), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85

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Счет в матче был открыт на 7-й минуте первого тайма: Андриевский на левом фланге получил передачу от Буяльского и сделал прострел в штрафную площадку, которую результативно запер в свои ворота защитник казахстанского клуба Касабулат, сообщает 24 канал.

Больше голов в первой 45-минутке команды не забивали, хотя стоит отметить, что Кайрат владел преимуществом во владении мячом.

Во втором тайме тренерский штаб Луческу провел ряд замен, принесших свои плоды. В результате динамовцы еще трижды отличились в воротах соперника. Так, на 63-й минуте головой передачу с правого фланга от Цыганкова результативно замкнул Сирота.

На 75-й минуте забил и сам Виктор, отличившись красивым прямым ударом со штрафного. Под занавес матча четвертый гол в ворота Устименко вколотил Владислав Кулач, который вышел на замену, результативно замкнув прострел с правого фланга от Томаша Кендзеры.