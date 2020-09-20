Украинский нападающий "Левадии" Юрий Коломоец отметился голом в матче 21-го тура чемпионата Эстонии против "Нымме" (2:1).

Коломоец вышел в стартовом составе команды. В начале второго тайма результативный удар украинца принес "Левадии" победу, пишет SportArena.

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Результативность Коломойца

В нынешнем сезоне Коломоец провел 19 поединков в чемпионате Эстонии, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Украинец выступает за "Левадию" с февраля 2020 года.

Игровое время в составе Левадии также получили защитник Зураб Очигава и полузащитник Игорь Жураховский. За "Нымме" сыграли защитники Иван Лобай и Андрей Маркович, а также полузащитник Владислав Хомутов.

"Левадия "идет на третьем месте чемпионата Эстонии, уступая лидеру первенства "Флори" 14 очков. "Нымме" занимает четвертую позицию.